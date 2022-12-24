AUZEF sınavına katılacak olan adaylar tarafından sınav saati araştırılmakta. AUZEF sınavının saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınavı kaç saat sürüyor? AUZEF final sınavı hangi gün? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) güz dönemi yarıyıl sonu yani final sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak. Auzef sınavına girecek adaylar tarafından AUZEF sınavı kaç saat sürüyor? sorusu araştırılıyor. AUZEF sınavının saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınavı kaç saat sürüyor? AUZEF final sınavı hangi gün? Detaylar habeimizde...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav giriş belgesine ulaşmak için http://auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesinden Auzef sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Aksis kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra AUZEF sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

2022-2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ

Final sınavları: 24 - 25 Aralık 2022

Telafi sınavları: 4 - 5 Şubat 2023

AUZEF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AUZEF sınavları 3 oturumda gerçekleşecektir. İlk oturum saat 09.30'da, ikinci oturum saat 14.00'te, üçüncü oturum ise saat 15.00'te başlayacak. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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