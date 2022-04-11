İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize tarihlerine geri sayım başladı. AUZEF sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bununla beraber, AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav yeri seçimi nasıl yapılır? AUZEF sınav merkezi tercihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmamıştır. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfası auzef.istanbul.edu.tr üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

AUZEF SINAV YERİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinde ilan edilen tarihler arasında yapılır. Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NE ZAMAN?

Üniversitenin akademik takvimine göre AUZEF sınav yerleri 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav merkezi tercihleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek. AUZEF sınavları ise 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

16 Nisan 2022 Cumartesi- 17 Nisan 2022 Pazar

Oturum Saat: 9.30

Oturum Saat 14.00

Oturum Saat 9.30

Oturum Saat 15.00

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