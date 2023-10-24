AUZEF SINAV ÜCRETLERİ: AUZEF sınav tarihleri ne zaman 2023? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav ücretleri araştırılırken AUZEF sınavları ne zaman olduğu merak ediliyor. Öğrenciler AUZEF sınav ücretlerini ve sınavlar online mı olacağı konusunu sık sık gündeme getiriyor. Peki, AUZEF sınav ücretleri! AUZEF sınav tarihleri ne zaman 2023? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak?

AUZEF sınav ücretleri ne kadar ve İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. AUZEF sınav tarihleri ne zaman 2023? ve sınav online mı, yüz yüze mi olacak merak ediliyor. AUZEF sınav tarihleri ne zaman 2023? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? AUZEF sınav ücretleri! Detaylar haberimizdedir…

AUZEF SINAV TARİHLERI NE ZAMAN 2023?

Bahar Dönemi sınav tarihleri 20-21 Nisan 2024 yılında yapılacaktır. Ayrıca, bahar dönemi dönem sonu sınavı 8-9 Haziran 2024 yılında uygulanacak. Bahar Dönemi bütünleme sınavı 13-14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecektir.

AUZEF SINAV ÜCRETLERİ

AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

COĞRAFYA 1400 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 1400 TL

FELSEFE 1400 TL

İKTİSAT 1400 TL

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1400 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL

İŞLETME 1400 TL

REKREASYON 1400 TL

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 1400 TL

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1400 TL

SOSYOLOJİ 1400 TL

TARİH 1400 TL

ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK1400 TL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1600 TL

ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

ADALET 1400 TL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1600 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL

E-TİCARET VE PAZARLAMA 1600 TL

GRAFİK TASARIMI 1600 TL

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ1400 TL

İLAHİYAT 1600 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 1000 TL

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1400 TL

MARKA İLETİŞİMİ 1400 TL

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 1400 TL

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 1400 TL

SOSYAL HİZMETLER 1600 TL

PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 1400 TL

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1400 TL

YAŞLI BAKIMI 1000 TL

WEB TASARIM VE KODLAMA 1600 TL

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 2200 TL

HEMŞİRELİK 2200 TL

SAĞLIK YÖNETİMİ 2200 TL

SOSYAL HİZMET 2200 TL

YÖK'ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden 86 TL katkı payı alınır. (md. 6)