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AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman?

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AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman?

2022-23 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman? merak ediyor.

Auzef sınav tarihleri ne zaman? 2022-23 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman? merak ediyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF sınav tarihleri ve akademik takvim şu şekildedir:

Yarıyıl Başlangıç ve SonlarıGüz DönemiBahar Dönemi
Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı19 Eylül 2022
Eğitim-Öğretim Yılı Sonu23 Aralık 2022
Kayıt Yenileme TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçinFakülteye İlk Kayıt Tarihleri
Kayıtlı Öğrenciler İçin29 Ağustos - 16 Eylül 2022
KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ FAKÜLTE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.
Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri
YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri22 Ağustos - 26Ağustos 2022
DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt TarihleriÖSYM'nin belirlediği tarihler
İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt TarihleriÖSYM'nin belirlediği tarihler
İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri1 Ağustos - 16 Eylül 2022
Ders Seçme, Ekleme, Silme ve Üstten Ders Alma TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri05 Eylül - 09 Eylül 2022
Ders Ekle-Sil Tarihleri19 Eylül - 23 Eylül 2022
Üstten Ders Alma Tarihleri19 Eylül - 23 Eylül 2022
Muafiyet Başvuru Tarihleri19 Eylül - 30 Eylül 2022----------
Muafiyet İtiraz Tarihleri03 Ekim - 07 Ekim 2022----------
Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri5 Eylül - 9 Eylül 2022
Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıtve Ödeme Tarihleri5 Eylül - 9 Eylül 2022
Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları12 Kasım - 13 Kasım 2022
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)24 Aralık - 25 Aralık 2022
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)04 Şubat - 05 Şubat 2023
Mezuniyete Üç Ders Sınavı
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