AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman?
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2022-23 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman? merak ediyor.
Auzef sınav tarihleri ne zaman? 2022-23 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman? merak ediyor. İşte detaylar...
AUZEF SINAV TARİHLERİ
AUZEF sınav tarihleri ve akademik takvim şu şekildedir:
|Yarıyıl Başlangıç ve Sonları
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı
|19 Eylül 2022
|Eğitim-Öğretim Yılı Sonu
|23 Aralık 2022
|Kayıt Yenileme Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
|Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri
|Kayıtlı Öğrenciler İçin
|29 Ağustos - 16 Eylül 2022
|KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ FAKÜLTE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.
|Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri
|YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri
|22 Ağustos - 26Ağustos 2022
|DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri
|ÖSYM'nin belirlediği tarihler
|İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri
|ÖSYM'nin belirlediği tarihler
|İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri
|1 Ağustos - 16 Eylül 2022
|Ders Seçme, Ekleme, Silme ve Üstten Ders Alma Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ders Seçim İşlemleri Tarihleri
|05 Eylül - 09 Eylül 2022
|Ders Ekle-Sil Tarihleri
|19 Eylül - 23 Eylül 2022
|Üstten Ders Alma Tarihleri
|19 Eylül - 23 Eylül 2022
|Muafiyet Başvuru Tarihleri
|19 Eylül - 30 Eylül 2022
|----------
|Muafiyet İtiraz Tarihleri
|03 Ekim - 07 Ekim 2022
|----------
|Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri
|5 Eylül - 9 Eylül 2022
|Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıtve Ödeme Tarihleri
|5 Eylül - 9 Eylül 2022
|Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ara Dönem (Vize) Sınavları
|12 Kasım - 13 Kasım 2022
|Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)
|24 Aralık - 25 Aralık 2022
|Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)
|04 Şubat - 05 Şubat 2023
|Mezuniyete Üç Ders Sınavı