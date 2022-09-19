2022-23 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman? merak ediyor.

Auzef sınav tarihleri ne zaman? 2022-23 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav tarihleri ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları ne zaman? merak ediyor. İşte detaylar...

AUZEF SINAV TARİHLERİ

AUZEF sınav tarihleri ve akademik takvim şu şekildedir: