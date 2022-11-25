AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları hafta sonu sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda tamamlandı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2022-2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Auzef sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, gözünü AUZEF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2022-2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında, sınav sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak vize sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.