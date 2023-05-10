AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuç sorgulama! AUZEF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Auzef sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından sınav sonuçlarının nereden bakılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı ara sınavları sona erdi. Sınava giren kullanıcılar tarafından AUZEF sınav sonuçları araştırılmaktadır. AUZEF sınav sonuçlarının hangi sitede açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Auzef ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleşmiştir. Auzef sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşen sınavları Auzef'in resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. Sınav sonuçlarını öğrenmek için SONUÇ SORGULAMA! yazısına tıklayınız.