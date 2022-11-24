AUZEF Sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF Sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu, sınava katılan adaylar tarafından heyecanla arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılan adaylar tarafından AUZEF Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak konusu oldu. Peki, AUZEF Sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?