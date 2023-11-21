AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AUZEF ara sınavlar, vizeler ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç ekranı!

Auzef sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından sınav sonuçlarının nereden bakılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ara sınavlar, vizeler ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç ekranı! İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı ara sınavları sona erdi. Sınava giren kullanıcılar tarafından AUZEF sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav sonuçlarının nerede açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF ara sınavlar, vizeler ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuç ekranı! İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Fakat geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşen sınavları Auzef'in resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. Sınav sonuçlarını öğrenmek için SONUÇ SORGULAMA yazısına tıklayınız.