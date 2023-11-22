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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları açıklandı mı ve AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve vize sınav sonuçlarını sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!