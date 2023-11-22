AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!
İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları açıklandı mı ve AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı ve vize sınav sonuçlarını sorgulama ekranı araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!
Auzef sınav sonuçları açıklandı mı 2023 ve AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından merak ediliyor. AUZEF 11-12 Kasım tarihinde gerçekleşen vize sınavlarının sonuçları araştırılıyor. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AUZEF (AKSİS) vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.
AUZEF (AKSİS) VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Değerli Öğrencilerimiz,— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) November 22, 2023
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://t.co/JLLcuT9LZw adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. pic.twitter.com/IyjvCh9vz5