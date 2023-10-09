AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencilerinin sınav merkezi tercihlerini ne zaman yapacakları merak konusu oldu. Sınav merkezi tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, AUZEF sınav merkezi tercihi ne zaman? 2023 AUZEF sınav merkez seçimi son gün ne zaman? İşte detaylar...

AUZEF sınav merkezi tercihi ne zaman? 2023 AUZEF sınav merkez seçimi son gün ne zaman?

Auzef sınav merkezi tercihi ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi kayıtlarının sona ermesinin ardından sınav merkezi için tercihler başladı. Sınav merkezi seçimi son gün ne zaman merak konusu oldu. Arama motorlarında Auzef sınav merkez tercihi hangi gün biteceği sorgulatılıyor. Peki, AUZEF sınav merkezi tercihi ne zaman? 2023 AUZEF sınav merkez seçimi son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NE ZAMAN?

21 Eylül tarihinde başlayan sınav merkez seçim işlemleri 10 Ekim Salı gününe kadar devam edecektir.

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NEREDE YAPILIR?

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri Auzef'in resmi sitesi üzerinden gerçekleşecektir. Sınav merkezi için tercih yapmak isteyen adaylar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sınav merkez yerlerini seçebileceklerdir.