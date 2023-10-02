AUZEF sınav merkezi tercih işlemleri hakkında detaylar araştırılıyor. 2023 AUZEF sınav merkezi seçim süreci ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılar haberimizde...

AUZEF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? 2023 AUZEF sınav merkez seçimi ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav merkezi tercih nasıl yapılır sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Auzef sınav merkez seçimi ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Arama motorlarında AUZEF sınav merkezi tercihi sorgulatılıyor. Peki, AUZEF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? 2023 AUZEF sınav merkez seçimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınav merkezi tercih işlemleri Auzef'in resmi sitesi üzerinden gerçekleşecektir. Sınav merkezi için tercih yapmak isteyen adaylar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sınav merkez yerlerini seçebileceklerdir.

AUZEF SINAV MERKEZ SEÇİMİ NE ZAMAN?

21 Eylül tarihinde başlayan sınav merkez seçim işlemleri 10 Ekim Salı gününe kadar devam edecektir.