AUZEF sınavına katılacak olan adayların gündeminde AUZEF sınav giriş yerleri belgesi 2022 yayınlandı mı? Sorusu yer alıyor ve adaylar tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu oluyor. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belgesi 2022 yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

Auzef sınav giriş yerini öğrenmek isteyen adaylar tarafından AUZEF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? Sorusu ile birlikte AUZEF sınav giriş yerleri belgesi 2022 yayınlandı mı? Sorusu, heyecanla araştırılıyor. Bu haberimizde sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu olan AUZEF sınav giriş yerleri belgesi 2022 yayınlandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri belgesi 2022 yayınlandı mı? AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF sınav giriş yeri nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı fakat sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Aşağıda yer alan kısımdan AUZEF sınav giriş belgelerine ulaşabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav giriş belgesine ulaşmak için http://auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesinden Auzef sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Aksis kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra AUZEF sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

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