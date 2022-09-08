Auzef sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 Auzef sınav giriş belgesi nereden alınır? Auzef sınav giriş belgesi açıklandı mı 2022? Auzef sınav giril

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavını bekliyor. Final sınavı beklenirken de Auzef sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyorlar. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam eden öğrencilerin Auzef hakkında merak ettikleri fazla. Bunlardan biri ise Auzef sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 Auzef sınav giriş belgesi nereden alınır? Auzef sınav giriş belgesi açıklandı mı 2022?

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam ettiren öğrencilerin Auzef hakkında merak ettikleri bazı konular var. Bahar dönemi final sınavının gündem olmasıyla beraber öğrenciler Auzef sınav giriş belgesi nasıl alınır? Auzef sınav giriş belgesi nereden alınır? Gibi soruların yanıtını araştırıyor. Biz de sizler için bu soruların yanıtlarını hazırladık. Peki, Auzef sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2022 Auzef sınav giriş belgesi nereden alınır? Auzef sınav giriş belgesi açıklandı mı 2022?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav giriş belgesine ulaşmak için http://auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesinden Auzef sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Aksis kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Auzef sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.