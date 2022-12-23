AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme! AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır?

AUZEF sınavına katılacak olan adaylar tarafından giriş belgesi sorgulaması yapılmaktadır. AUZEF sınav giriş belgesinin çıktısının nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? İşte, AUZEF sınav giriş belgesi görüntüleme!

Auzef sınav giriş belgesi görüntüleme! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) güz dönemi yarıyıl sonu yani final sınavları 24 - 25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak. Auzef sınav giriş yerini öğrenmek isteyen adaylar tarafından AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? sorusu araştırılıyor. AUZEF sınav giriş belgesi çıktısının nereden alınacağı merak konusu oldu. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav giriş belgesine ulaşmak için http://auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesinden Auzef sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz. Aksis kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra AUZEF sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

2022-2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ

Final sınavları: 24 - 25 Aralık 2022

Telafi sınavları: 4 - 5 Şubat 2023