AUZEF çöktü mü? AUZEF online sınav çöktü mü? AUZEF online e sınav neden girilmiyor? Sınavım yarım kaldı ne olacak?

AUZEF online sınavına girmek isteyen öğrenciler sorun yaşadıklarını sosyal medyadan dile getirmeleri üzerine AUZEF online sınav çöktü mü? AUZEF online e sınav neden girilmiyor? Sınavım yarım kaldı ne olacak? AKSİS çöktü mü, girilmiyor, neden girilmiyor? Soruları gündeme taşındı. Peki AUZEF AKSİS sorun mu var? İşte detaylar...

Auzef online sınav çöktü mü? AUZEF online sınavına girmek isteyen öğrenciler sorun yaşadıklarını sosyal medyadan dile getirmeleri üzerine AUZEF online sınav çöktü mü? AUZEF online e sınav neden girilmiyor? Sınavım yarım kaldı ne olacak? AKSİS çöktü mü, girilmiyor, neden girilmiyor? Soruları gündeme taşındı. Peki AUZEF AKSİS sorun mu var? İşte detaylar haberimizde...

AUZEF SİSTEMİNE GİRİLMİYOR

Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF Twitter hesabından açıklama yapıldı:

Değerli öğrencilerimiz,

bitirme sınavlarında birinci günün bitmesine az bir zaman kala, internet altyapısından kaynaklı bir darboğaz nedeniylesınav sisteminde bir yavaşlık gözlemlenmiştir.

Bundan dolayı özür diliyoruz. Henüz sınavlarına giremeyen veya sınavlarını tamamlayamayan öğrencilerimiz hiçbir hak kaybı yaşamayacaklardır. Bu konuda sizlere ikinci bir bilgilendirme yapılarak sınav hakkınızı kullanmanız sağlanacaktır.