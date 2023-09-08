AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİM! AUZEF harç ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci ve harç ödeme bilgileri yayınlandı. AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman merak konusu oldu. Peki, AUZEF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte detaylar...

Auzef kayıt yenileme tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri başladı. Kaydını yenilemek isteyen öğrenciler harç ödemenin hangi güne kadar devam ettiğini araştırmaktadır. Peki, AUZEF harç ödeme son gün ne zaman? AUZEF harç ücretleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

AUZEF HARÇ ÜCRET ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ödeme işlemleri başladı. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır. 2023-2024 güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu AUZEF'in resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır.

AUZEF HARÇ ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

Harç ücretleri için son gün 1 Eylül Cuma günüdür.