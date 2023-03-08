İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin AUZEF'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul Üniversitesi AUZEF Bahar dönemi kayıt işlemleri başladı. 22 Şubat 2023 Çarşamba günü başlayan kayıt işlemleri ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Öğrenciler AUZEF kayıt yenileme işlemlerinin devam edip etmediğini sorguluyor. Konuya ilişkin açıklama ise İstanbul Üniversitesi AUZEF Fakültesinden geldi. Peki, AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemleri 22 Şubata başlamıştı. AUZEF'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. AUZEF'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Çağrı ve Çözüm Merkezimiz başta olmak üzere farklı iletişim kanallarımızdan gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme tarihleri 15 Mart 2023 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi Buna göre 22 Şubat'ta başlayan AUZEF Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 Mart'ta kadar uzatıldı.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakülte tarafından gerçekleşecek.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan kayıt yenileme açıklamasında, 2022 – 2023 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin başladığı vurgulandı. 15 Mart 2023 saat 16.00'a kadar referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden veya AKSİS üzerinden sanal pos ile ödemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakültemiz tarafından yapılacaktır". İfadelerine yer verildi.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF Bahar dönemi sınav takvimi şu şekilde:

Vize sınavları: 29 - 30 Nisan 2023

Final sınavları: 10 - 11 Haziran 2023

Telafi sınavları: 22 - 23 Temmuz 2023

Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2 Eylül 2023

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