2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı!

Auzef kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ekranı haberimizde...

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF için kayıt yenileme dönemi başladı. AUZEF harç ödeme hakkında bilgilerin de yer aldığı açıklama ve AUZEF harç ödeme ekranı şu şekildedir:

Değerli Öğrencimiz,

2022 - 2023 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. 04 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ödeme yaptıysanız mesajı dikkate almayınız. Kayıt yenileme kılavuzuna https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=kayit-yenileme-kilavuzu-(1).pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF Dekanlığı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ