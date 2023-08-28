AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2023-2024 AUZEF KAYIT YENİLEME!

AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) kayıt yenileme süreci hakkında bilgi arayan öğrenciler için bir rehber hazırlandı. Kayıt nasıl yenilenir merak konusu oldu. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar...

Auzef kayıt yenileme nasıl yapılır sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dönem kayıtlarının başlamasının ardından kayıt yenileme işlemleri araştırılmaktadır. 2023-2024 yılı için AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılacak merak konusu oldu. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi harç ödeme işlemleri başladı. Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır.

HARÇ ÜCRETLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

Harç ücretleri için son gün 1 Eylül Cuma günüdür.

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2023-2024 güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu AUZEF'in resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Kayıt yenileme işlemleri, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşlemler sırasında öğrencilerin karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm yolları da detaylı bir şekilde anlatılıyor.