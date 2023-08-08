İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıtlarının başlayıp başlamadığı merak konusu oldu. AUZEF'e kayıt yaptıracak adaylar tarafından Peki, AUZEF kayıt başladı mı? AUZEF ilk kez nasıl kayıt yaptırılır? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurum Sınavı tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte kullanıcılar tarafından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıtlarını araştırmaya başladı. Açıktan ikinci bir üniversite okumak isteyen kullanıcılar tarafından AUZEF kayıt detayları araştırılmaktadır. AUZEF, İstanbul Üniversitesi tarafından sunulan bir uzaktan eğitim programıdır ve öğrencilere çeşitli bölümlerde diploma imkanı sunar. AUZEF'e ilk kez nasıl kayıt olunur merak konusu oldu. Kayıt süreçleri ve başlangıç tarihleri hakkında bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, AUZEF kayıt başladı mı? AUZEF ilk kez kayıt nasıl yaptırılır? Detaylar haberimizde...

AUZEF KAYIT BAŞLADI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıtları 7 Ağustos Pazartesi günü başlamıştır. Toplam 1 ay sürecek kayıt süreci 7 Ekim günü sona erecektir.