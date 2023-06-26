AUZEF Bahar Yarıyılı bitirme sınavları sonuçları açıklanmasının ardından harf notları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AUZEF harf notları açıklandı mı araştırılmaktadır. Peki, AUZEF harf notu açıklandı mı? Auzef harf notu nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Auzef harf notları açıklandı mı araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı final sınavları sona erdi. Sınava giren kullanıcılar tarafından AUZEF harf notları nereden öğrenileceği araştırılmaktadır. AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, AUZEF harf notu açıklandı mı? Auzef harf notu nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

AUZEF HARF NOTLARI AÇIKLANDI MI?

Auzef final sınavları 9-10-11 ve 16-17-18 tarihleri arasında online olarak gerçekleşmiştir. Auzef harf notları açıklanmıştır. Auzef'in resmi sitesi üzerinden sınav sonuçları öğrenilmektedir.

AUZEF HARF NOTLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşen sınav sonuçları, Auzef'in resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. Harf notlarını öğrenmek için Aksis>OBS> Öğrenim Bilgileri> Not Kartı adımlarını izleyebilirsiniz.