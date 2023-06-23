AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? 2023 AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA! AUZEF harf notları açıklandı mı?

AUZEF Bahar Yarıyılı bitirme sınavları sonuçları açıklanmıştır. Kullanıcılar tarafından AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Peki, AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? AUZEF harf notları açıklandı mı? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı final sınavları sona erdi. Sınava giren kullanıcılar tarafından AUZEF final sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA! AUZEF harf notları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Auzef final sınavları 9-10-11 ve 16-17-18 tarihleri arasında online olarak gerçekleşmiştir. Auzef sınav sonuçları açıklanmıştır. Auzef'in resmi sitesi üzerinden sınav sonuçları öğrenilmektedir.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA!