AUZEF harç ücretleri ne kadar oldu? 2022-23 AZUEF zamlandı mı?
Üniversite tercihi yapacak olan adaylar, ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenler "AUZEF harç ücretleri ne kadar oldu ve AZUEF zamlandı mı?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, AUZEF harç ücretleri ne kadar oldu? AZUEF zamlandı mı?
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Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz'da başladı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bölümlerini tercih edebiliyor.Peki, AUZEF harç ücretleri ne kadar oldu? AZUEF zamlandı mı?