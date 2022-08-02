AUZEF harç ücretleri ne kadar oldu? 2022-23 AZUEF zamlandı mı?

Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz'da başladı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bölümlerini tercih edebiliyor.Peki, AUZEF harç ücretleri ne kadar oldu? AZUEF zamlandı mı?

AUZEF HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İşte AUZEF ücretleri: