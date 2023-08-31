AUZEF harç ödeme son gün ne zaman? AUZEF harç ücretleri ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından belirlenen harç ödeme tarihleri ve ücretlerine dair bilgiler merak ediliyor. AUZEF öğrencileri, harç ödeme son gün ve ücretlerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AUZEF harç ödeme son gün ne zaman? AUZEF harç ücretleri ne kadar? İşte detaylar...