AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA! AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı final sınavları sona erdi. Sınava giren kullanıcılar tarafından AUZEF final sınav sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı? AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA! AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Auzef final sınavları 9-10-11 ve 16-17-18 tarihleri arasında online olarak gerçekleşmiştir. Auzef sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. Auzef'in resmi sitesi üzerinden sınav sonuçları öğrenilmektedir.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşen sınavları Auzef'in resmi sitesi üzerinden açıklanacaktır. Sınav sonuçlarını öğrenmek için SONUÇ SORGULAMA! yazısına tıklayınız.