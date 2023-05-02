İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı final sınavları online mı olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AUZEF sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF final sınavları online mı olacak? AUZEF final sınavları ne zaman? İşte detaylar...

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) sınavlarına az bir süre kullanıcılar tarafından sınavların nasıl yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından üniversiteler online eğitime geçmişti. AUZEF final sınavları online devam edecek mi merak konusu oldu. Peki, AUZEF final sınavları online mı olacak? AUZEF final sınavları ne zaman? Detaylar haberimizde...

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Auzef ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr/ sitesinde online olarak yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandığında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

2023 AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşecek sınavları online mı olacak sorusu araştırılıyor. 2022-2023 yılı sınavları online olarak İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinde gerçekleşecektir.