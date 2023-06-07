AUZEF final sınavlarının tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF dönem bitirme sınavları ne zaman gerçekleşecek merak konusu oldu. Peki, AUZEF final sınavları online mı, ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları final sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Auzef ara sınavlarının sona ermesiyle final sınavları ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından AUZEF final tarihleri araştırılıyor. Peki, AUZEF final sınavları online mı, ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları final sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Auzef'in resmi sitesinde yapılan paylaşım ile final sınavlarının online yapılacağı duyurulmuştur. Auzef'in yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme ve telafi sınavları çevrim içi olarak olarak yapılacaktır" ifadeleri yer almaktadır.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında www.esinav.istanbul.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecektir.