AUZEF sınavları online mı olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF öğrencileri tarafından final sınavlarının hangi sistemle olacağı araştırılıyor. Peki, AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF final sınavları yüz yüze mi online mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları online mı? İşte detaylar...

Auzef ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleşmiştir. Ara sınavlarının sona ermesiyle final sınavları online olacak mı merak konusu oldu. AUZEF final sınavları online mı olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF final sınavları yüz yüze mi online mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları online mı? Detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 yılı ara sınavları sona ermiştir. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bahar yarıyılı gerçekleşen sınavları Auzef'in resmi sitesi üzerinden açıklanmıştır. Sınav sonuçlarını öğrenmek için SONUÇ SORGULAMA! yazısına tıklayınız.

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Auzef'in resmi sitesinde yapılan paylaşım ile final sınavlarının online yapılacağı duyurulmuştur. Auzef'in yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme ve telafi sınavları çevrim içi olarak olarak yapılacaktır" ifadeleri yer almaktadır.