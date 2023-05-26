AUZEF final sınavları ne zaman sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF öğrencileri tarafından final sınavlarının tarihi araştırılıyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF AKADEMİK TAKVİM! AUZEF finaller online mı yüz yüze mi? İşte detaylar...

Auzef ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleşmiştir. Ara sınavlarının sona ermesiyle final sınavlarının tarihi merak konusu oldu. AUZEF final sınavları ne zaman gerçekleşecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF AKADEMİK TAKVİM! AUZEF finaller online mı yüz yüze mi?Detaylar haberimizde...

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI?

Auzef'in resmi sitesinde yapılan paylaşım ile final sınavlarının online yapılacağı duyurulmuştur. Auzef'in yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme ve telafi sınavları çevrim içi olarak olarak yapılacaktır" ifadeleri yer almaktadır.

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF bahar dönemi final sınavları 9-10-11 Haziran ve 16-17-18 Haziran tarihleri arasında www.esinav.istanbul.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecektir.