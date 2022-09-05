İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te kayıt yenileme işlemleri başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler AUZEF kayıt yenileme işlemleri araştırması yapıyor. Peki, AUZEF ders seçimi ne zaman 2022? AUZEF Ders Seçimi Tarihleri 2022: AUZEF Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri kayıt yenileme nasıl yapılır merak ediyor. İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim kayıt yenileme! Peki, AUZEF ders seçimi ne zaman 2022? AUZEF Ders Seçimi Tarihleri 2022: AUZEF Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır? İşte detaylar haberimizde...

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2022?

AUZEF' te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte(AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders alma hakkı bulunan ve üstten ders almak isteyen öğrencilerimiz, üst dönem derslerini belirlenen tarihler içerisinde kendileri seçecektir. (Üstten ders alma kuralları gereğince, kayıt olunan ilk yarıyılda üstten ders alma işlemi yapılmamaktadır. Üstten ders alma koşullarına https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/donem-baslangici/ust-donemden-ders-alma adresinden ulaşabilirsiniz.)

2022 AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF için kayıt yenileme dönemi başladı. AUZEF dekanlığı tarafından gönderilen SMS şu şekildedir:

Değerli Öğrencimiz,

2022 - 2023 Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. 04 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar referans numarası ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerimizin ders alma işlemleri fakültemiz tarafından yapılacaktır. Ödeme yaptıysanız mesajı dikkate almayınız. Kayıt yenileme kılavuzuna https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=kayit-yenileme-kilavuzu-(1).pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF Dekanlığı