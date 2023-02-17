Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Auxerre - Lyon maçı şifresiz mi?

Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Auxerre - Lyon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Auxerre - Lyon maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Auxerre - Lyon maçı ne zaman?

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17-02-2023 AUXERRE VS LYON MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Auxerre ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bilyoner TV, Bein Sports 5 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

AUXERRE-LYON MAÇI BİLYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AUXERRE-LYON MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AUXERRE-LYON MAÇI HANGİ GÜN?

Auxerre-Lyon Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak.

AUXERRE-LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Auxerre-Lyon Maçı, saat 23:00 başlayacak.

AUXERRE-LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Auxerre ve Lyon, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Auxerre'da, Abbe Deschamps Stadyumu'nda oynanacak.