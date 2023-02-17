Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Auxerre - Lyon maçı şifresiz mi?
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Fransa Ligue 1 hedefine ulaşmak isteyen Auxerre - Lyon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Auxerre - Lyon maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Auxerre - Lyon maçı ne zaman?
Fransa Ligue 1 heyecanla beklenen müsabakada Auxerre - Lyon karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Auxerre - Lyon maçı şifresiz mi? Auxerre - Lyon maçı hakemi kim? Auxerre - Lyon maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Auxerre - Lyon maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Auxerre ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bilyoner TV, Bein Sports 5 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Auxerre-Lyon Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak.
Auxerre-Lyon Maçı, saat 23:00 başlayacak.
Auxerre ve Lyon, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Auxerre'da, Abbe Deschamps Stadyumu'nda oynanacak.