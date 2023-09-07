Karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan 'Auto-Brewery Sendromu son zamanların en çok konuşulan rahatsızlıklarından biri oldu. Kişilerin alkol almadığı halde karbonhidrat ve şekerli gıdalardan sonra sarhoş gibi gezmeleri çok konuşuluyor. Vatandaşlar ise Auto Brewery Sendromu nedir, Türkiye'de görüldü mü? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…

Hastaların Auto Brewery Sendromu sonrası tedavisinin ardından yeni bir hayata başladığı doktorlar tarafından aktarılırken hastalığının ilginçliği birçok soruyu beraberinde getiriyor. Öte yandan henüz daha Türkçe sözlüğe bile geçmeyen Auto Brewery Sendromunda Türkiye'de ilk vaka görüldü. Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, "Mikroorganizmalar şekeri alıp mayalar ve alkole çevirir. Bununla beraber baharatların da atağı bazen tetiklediğini gördük." dedi. Peki, Auto Brewery Sendromu nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte detaylar…

AUTO BREWERY SENDROMU TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Tıp literatüründe 'Auto-Brewery Sendromu' olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan vaka Türkiye'de ilk defa Giresun'da görüldü. Tükettiği karbonhidrat ve şekerli gıdalardan sonra "İçmeden sarhoş olmak" deyimini hayatında yaşayan ve sarhoş gibi gezen ancak kendisi bunun farkında olmayan hasta, tedavisinin ardından yeni bir hayata başlıyor.

BİLİNMEDİĞİ İÇİN TANI KONULAMIYOR

Tıp literatüründe ülkemizde ilk defa görülen 'Auto-Brewery Sendromuyla ilgili bilgi veren Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, hastalığın aslında her yerde görülebileceğini ama hastalığın bilinmediği için tanı konulamadığını söyledi.

AUTO BREWERY SENDROMU NEDİR?

Auto Brewery Sendromu (ABS), aynı zamanda otobrewery sendromu veya kendi kendine mayalanma sendromu olarak da bilinir, oldukça nadir görülen bir tıbbi durumdur. Bu sendromda, sindirim sistemi tarafından karbonhidratları fermantasyona uğratan maya veya bakterilerin aşırı büyümesi nedeniyle vücutta alkol üretimi olur. Bu, kişinin alkollü olduğu izlenimini veren semptomlara neden olabilir.

Auto Brewery Sendromu'nun ana belirtileri şunlar olabilir:

1.Alkol Kokusu: Kişinin vücudu alkol ürettiği için nefes, ter ve idrarında alkole benzer bir koku olabilir.

2.Alkol Etkisi: ABS olan kişiler, alkol tüketmemiş olsalar bile sarhoşluk belirtileri gösterebilirler. Bu belirtiler arasında baş ağrısı, sersemlik, mide bulantısı ve kusma yer alabilir.

3.Şeker Düzensizlikleri: Karbonhidratların fermantasyonu sırasında üretilen alkol, kan şekeri seviyelerini etkileyebilir ve hipoglisemi (düşük kan şekeri) belirtilerine neden olabilir.

4.Bağırsak Sorunları: Bu sendrom, bağırsak sağlığını etkileyebilir ve ishal, kabızlık gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

5.Bilişsel Etkiler: Alkol etkisi altındaymış gibi davranma, dikkat eksikliği ve hafıza sorunları gibi bilişsel etkiler görülebilir.

Auto Brewery Sendromu'nun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bağışıklık sistemi sorunları, antibiyotik kullanımı, karbonhidratlı yiyeceklerin aşırı tüketimi veya sindirim sistemi mikrobiyotasındaki dengesizlikler gibi faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Tanı ve tedavi, genellikle bir uzman doktor tarafından yapılır. Tanı için kan testleri, nefes testleri ve dışkı örnekleri gibi çeşitli testler kullanılabilir. Tedavi, diyet değişiklikleri ve probiyotiklerin kullanımını içerebilir. Ayrıca, bazı durumlarda antifungal ilaçlar da reçete edilebilir.

Auto Brewery Sendromu nadir görülen bir durumdur, ancak etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bu sendromdan şüpheleniliyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

"MİKROORGANİZMALAR ŞEKERİ MAYALAR VE ALKOLE ÇEVİRİR"

Ülkemizde ilk defa görülen hastaya yönelik tedavi yöntemlerinin sonuç verdiğini de kaydeden Doç. Dr. Emel Uzunoğlu, "Hastamızda da gözlemlediğimiz şekerli yiyeceklerden sonra belirtilerinin olduğu görülüyor. Çünkü mikroorganizmalar şekeri alıp mayalar ve alkole çevirir. Bununla beraber baharatların da atağı bazen tetiklediğini gördük. Antibiyotik kullanmadan probiyotiklerle, beslenmeyle, bazı yardımcı ilaçlarla, alkolü ya da ara molekülleri ortamdan çekecek bazı ilaçlarla atakları kontrol altına aldık. Hastamız artık evine dönüyor ama takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"ABD VE KANADA'DA VAR, AVRUPA ÜLKELERİNDE HENÜZ VAKA YOK"

Avrupa ülkeleri dahil ülkemizde ilk defa görülen hastalık belirtileriyle ilgili bilgi veren İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Kubilay İşsever ise "Ülke çapında literatürün bize bildirdiği kadarıyla yaşanan ilk vaka. ABD ve Kanada'dan bildirilen vakalar var. Avrupa ülkelerinden dahi henüz bildirilen bir vaka yok. Aslında her yerde görülebileceğini ama hastalığın tanınmadığı için tanı konulamadığını düşünüyoruz. Bu hastalığın belirlenmesi gerekiyor ki, tanı konulup hastalığın ne sıklıkla olduğunu o şekilde anlayabiliriz. Aslında alkol kullanmamasına rağmen alkol zehirlenmesinde, alkol komasında olduğu gibi vücuttaki alkolün çıktığı seviyeye göre belirtiler meydana geliyor. Bulantı, kusmalar gibi alkol zehirlenmesinde meydana gelen bütün semptomların hepsi olmakla beraber, bilinç bulanıkları, uyku hali, kişilik bozukluğu, karakter değişimleri görülebiliyor. Bizim hastamızda da bugüne kadar çeşitli şiddetlerde buna benzer semptomlar meydana gelmişti. Yaklaşık bir aylık tedavi sürecinde güzel sonuçlar aldık. Bir kişi alkol almadığını iddia ettiği halde kanında alkol saptanan ya da nefesinde alkol kokusu alınan vakalar olursa bu hastalar auto-brewery yönünden değerlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.