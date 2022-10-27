Austria Wien - Lech Poznan maçı hangi kanalda, saat kaçta, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Austria Wien - Lech Poznan maçının TV'de yayını yok mu?

Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, Austria Wien - Lech Poznan maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Austria Wien - Lech Poznan maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, Austria Wien - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Austria Wien - Lech Poznan maçının yayını neden yok?

AUSTRİA WİEN - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien - Lech Poznan maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.

AUSTRİA WİEN - LECH POZNAN MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇIN YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

Austria Wien - Lech Poznan maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

AUSTRİA WİEN - LECH POZNAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Anderlecht'da, Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak.