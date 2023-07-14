Austria Wien – Galatasaray maçı ne zaman? Austria Wien – Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Austria Wien - Galatasaray maçı hakkındaki araştırmalar sürüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın nerede yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı gibi birçok detay araştırılıyor. İşte Austria Wien – Galatasaray hazırlık maçı karşılaşması hakkında merak edilenler!

Austria Wien – Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmaya dair sporseverler tarafından Austria Wien – Galatasaray maçı ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve sıkı takip ediliyor. Peki, Austria Wien – Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AUSTRİA WİEN – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından heyecanla beklenen Austria Wien – Galatasaray hazırlık maçı 14 Temmuz Cuma günü Viyana'da, Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak. Hazırlık maçı GS Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. GS Tv Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AUSTRİA WİEN – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Temmuz Cuma günü oynanacak olan hazırlık maçı saat 20:30'da Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray, Hull City ve Kisvarda FC'nin karşılaşmalarının ardından şimdi de Austria Wien ile karşı karşıya geliyor.