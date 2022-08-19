Austria Wien - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) Austria Wien - Fenerbahçe maç özet izle!

Austria Wien Fenerbahçe maç özeti! UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi. Fenerbahçe maç özeti merak ediliyordu. İşte, Austria Wien Trabzonspor maç özeti! Austria Wien Fenerbahçe maç özet izle haberimizde...

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇ ÖZET İZLE

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AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 yendi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Joshua King ve Serdar Dursun attı. Norveçli yıldız bu maçta fileleri havalandırarak aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.

SERDAR DURSUN SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Temsilcimizde 8. dakikada Joshua King fileleri havalandırarak, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçti. Austria Wien'de ise 83. dakikada Lucas Galvao ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. 89. dakikada Serdar Dursun ise skoru belirleyen golü attı. kazandı.

RÖVANŞ 25 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile rövanş maçını 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynayacak.