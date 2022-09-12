August hangi ay ve Türkçesi ne? Aug hangi ayın kısaltması? Türkçede August ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, August hangi ay ve Türkçesi nedir? Aug hangi ayın kısaltması? Türkçede August ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, August hangi ay ve Türkçesi nedir? Aug hangi ayın kısaltması? Türkçede August ne demek? İşte detaylar haberimizde...

AUGUST HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

August İngilizce bir kelime olmaktadır. 8. ayı ifade eden bu ayın Türkçesi ise Ağustos olmaktadır.

AUG HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Günlük hayat içerisinde de resmi yazışmalarda da tarihlerin kısaltmalarını kullanmaktadırlar. Bu kısaltmalar tarihlerin daha kolay not edilmesini sağlamaktadır. Ağustos ayının İngilizcesi August olduğu için kısaltması da Aug olmaktadır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May : Mayıs,

June: Haziran,

July : Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık