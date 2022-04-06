Augsburg - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Augsburg - Mainz 05 maçı şifresiz mi?

Almanya Bundesliga Ligi maçında Augsburg - Mainz 05 maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Augsburg - Mainz 05 maçı WWK Arena stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Augsburg - Mainz 05 maçı şifresiz mi? Augsburg - Mainz 05maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…

AUGSBURG - MAİNZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg - Mainz 05 maçı 6 Nisan 2022 tarihinde saat 19.30'da WWK Arena stadında oynanacak.

AUGSBURG - MAİNZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Augsburg - Mainz 05 maçı Beinsports 4 de ve Tivibu sporda naklen yayınlanacak.

AUGSBURG - MAİNZ 05 MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Augsburg - Mainz 05 maçını şifreli bir şekilde Beinsports 4 de ve Tivibu sporda izleyebilirsiniz.

AUGSBURG - MAİNZ 05MAÇI HAKEMLERİ

Augsburg - Mainz 05 maçı hakemleri henüz açıklanmamıştır.

AUGSBURG - MAİNZ 05 MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Ev sahibi Augsburg'da Hans Fredrik Jensen, Ohis Felix Uduokhai, Michael Gregoritsch, Noah Joel Sarenren Bazee ve Tobias Strobl sakatlıkları dolayısıyla maçta oynayamayacaklar. Mainz 05'de ise Delano Burgzorg ve Jeremiah St. Juste sakatlıkları dolayısıyla maçta yer alamayacaklar.

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