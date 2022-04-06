Augsburg - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Augsburg - Mainz 05 maçı şifresiz mi?
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Almanya Bundesliga Ligi maçında Augsburg - Mainz 05 karşı karşıya geliyor Augsburg - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Augsburg - Mainz 05 maçı şifresiz mi?
Almanya Bundesliga Ligi maçında Augsburg - Mainz 05 maçı futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Augsburg - Mainz 05 maçı WWK Arena stadında oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın hakemi kim? Augsburg - Mainz 05 maçı şifresiz mi? Augsburg - Mainz 05maçı ne zaman, saat kaçta? detaylar haberimizde…
Augsburg - Mainz 05 maçı 6 Nisan 2022 tarihinde saat 19.30'da WWK Arena stadında oynanacak.
Augsburg - Mainz 05 maçı Beinsports 4 de ve Tivibu sporda naklen yayınlanacak.
Augsburg - Mainz 05 maçını şifreli bir şekilde Beinsports 4 de ve Tivibu sporda izleyebilirsiniz.
Augsburg - Mainz 05 maçı hakemleri henüz açıklanmamıştır.
Ev sahibi Augsburg'da Hans Fredrik Jensen, Ohis Felix Uduokhai, Michael Gregoritsch, Noah Joel Sarenren Bazee ve Tobias Strobl sakatlıkları dolayısıyla maçta oynayamayacaklar. Mainz 05'de ise Delano Burgzorg ve Jeremiah St. Juste sakatlıkları dolayısıyla maçta yer alamayacaklar.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022