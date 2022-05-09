AUGİS görevleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden görev onaylarını gerçekleştirmek isteyen sınav görevlileri AUGİS görevleri belli oldu mu? Anadolu Üni görevli işlemleri araştırmaları yapmaktadır. İşte Anadolu Üni görevli işlemleri sistemi giriş ekranı!

AUGİS GÖREVLERİ BELLİ OLDU MU?



Anadolu Üniversitesi tarafından AUGİS görevleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

21-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Bahar Dönem Sonu Sınavı görev onayları açılmıştır. Sınav görevlilerimizin görevlerini 12 Mayıs 2022 Perşembe saat 23:59'a kadar onaylaması gerekmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVLİ İŞLEMLERİ ONAY EKRANI!

Anadolu Üni görevli işlemleri onay ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AUGİS EKRANI

AÖF SINAV GÖREVLİLERİ ÜCRETİ

AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

Gözetmen: 170 lira

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