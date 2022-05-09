AUGİS görevleri belli oldu mu? Anadolu Üni görevli işlemleri!
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Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden görev onaylarını gerçekleştirmek isteyen sınav görevlileri AUGİS görevleri belli oldu mu? Anadolu Üni görevli işlemleri araştırmaları yapmaktadır.
AUGİS görevleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden görev onaylarını gerçekleştirmek isteyen sınav görevlileri AUGİS görevleri belli oldu mu? Anadolu Üni görevli işlemleri araştırmaları yapmaktadır. İşte Anadolu Üni görevli işlemleri sistemi giriş ekranı!
Anadolu Üniversitesi tarafından AUGİS görevleri hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
21-22 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Bahar Dönem Sonu Sınavı görev onayları açılmıştır. Sınav görevlilerimizin görevlerini 12 Mayıs 2022 Perşembe saat 23:59'a kadar onaylaması gerekmektedir.
Anadolu Üni görevli işlemleri onay ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
- AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası
- Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası
- Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira
- Gözetmen: 170 lira
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