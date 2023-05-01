AudiStream'de Işık Hızı başlıyor

AudiStream'da Işık Hızı adıyla otomotiv mühendisliğindeki aydınlatma teknolojilerinin farklı dönemlerine ait gelişmelerini işleyen yeni bir çevrimiçi rehberlik turu başlıyor.

Çevrimiçi tur, izleyicileri Audi aydınlatma teknolojisindeki evrimi araç aydınlatmasının ilk gününden (ilk otomobillerin aydınlatmasında gerçek ateş kullanılan zamanlar), Dijital Matrix LED farlar ve Dijital OLED stop lambaları içeren günümüz aydınlatma teknolojilerine kadar kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Tur rehberleri, diğer birçok konu dışında, ilk olarak 2019'da Audi e-tron ile tanıtılan Digital Matrix LED farların gelişimini açıklıyor. Ayrıca izleyenlere Audi AI: CON konsept otomobili ile Audi'nin aydınlatma tasarımı ve teknolojisinin gelecekte nasıl görünebileceğine dair bir vizyon da aktarılıyor. Işık Hızı canlı yayınındaki her iki model şu an Audi Museum Mobile'da aynı isimdeki özel sergide sergileniyor.

Tur rehberleri akışı yönetiyor ve soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlıyor

İlgilenenler AudiStream'i masaüstü veya mobil cihaz üzerinden izleyebiliyor. Deneyimli rehberler, çevrimiçi turu bir stüdyodan canlı olarak yönetiyor ve içeriği ve etkinliklerin sırasını izleyicilerin ilgi alanlarına göre uyarlıyor. Rehberler, Audi Museuam Mobile ve Ingolstadt ve Neckarsulm fabrikalarına yönelik çok sayıda turdan edindikleri kapsamlı bilgilerle, canlı sohbette izleyicilerinin bireysel sorularını yanıtlıyor. Ek eğitimlerle, rehberler etkileşimli turları eğlenceli hale getirebiliyor.

Toplam beş AudiStream formatı çevrimiçi olarak rezerve edilebiliyor

Işık Hızı canlı yayını, AudiStream'in ücretsiz etkileşimli tur yelpazesinin genişlemesini gözler önüne seriyor. Şu anda, her biri yaklaşık 25 dakika süren ve ücretsiz olarak rezerve edilebilen toplam beş program için tarih seçilebiliyor. Audi, Neckarsulm fabrikasından canlı ve Audi, Ingolstadt fabrikasından canlı akışları, Audi'nin üretim süreçleri hakkında bilgiler aktarıyor. "Insight Audi Design", Audi'nin tasarım felsefesini keşfetme olanağı sunuyor ve Audi Geleneği akışı, ilgili tarafları 120 yılı aşan otomotiv tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Çeşitliliği, AudiStream medya kitaplığında bulunan AudiStream'in tema dünyasından geniş bir içerik yelpazesi tamamlıyor.

Şirket, 2019 yılından bu yana AudiStream'de çevrimiçi olarak canlı rehberli turlar sunuyor. Audi Forum Ingolstadt ekibi, Ingolstadt fabrikasında çevrimiçi turlar sunmaya başladı ve o tarihten bu yana ek konularla içerik çeşitliğini genişletti. İzleyiciler, AudiStream'deki canlı akışı izlemek için bir tarih ve saat seçebiliyor. Akışın kendisi ücretsiz olarak sunuluyor, ancak seçilen sağlayıcıya bağlı olarak İnternet erişim ücretleri oluşabiliyor.