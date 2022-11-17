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AUDİ yeni logosu nasıl? AUDİ logosu yenilendi mi? İşte yeni AUDİ logosu!

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AUDİ yeni logosu nasıl? AUDİ logosu yenilendi mi? İşte yeni AUDİ logosu!

Otomobil devi Audi, logosunda değişikliğe gitti ve artık yeni logosu ile birlikte daha modern bir tasarıma kavuştu. Duyulan haberlerin ardından birçok kişi AUDİ yeni logosu nasıl? Sorusunu merak ediyor. Peki, AUDİ yeni logosu nasıl? AUDİ logosu yenilendi mi? İşte yeni AUDİ logosu!

Bir dönem kapandı! Audi logosunu yenilediBir dönem kapandı! Audi logosunu yeniledi

Alman otomobil markası Audi tarafından markanın uzun yıllardır kullanmakta olduğu logoda değişikliğe gidildi ve logo, yeni bir görünüm kazandı. Yeni Audi logosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, AUDİ yeni logosu nasıl? AUDİ logosu yenilendi mi? İşte yeni AUDİ logosu!

AUDİ YENİ LOGOSU NASIL?

Audi'nin yeni logosu birçok kişi tarafından beğenilse de birçok kişi tarafından da olumsuz olarak karşılandı. Yeni logo sosyal medya platformları üzerinde tartışma konusu oldu. İşte yeni logo...

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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