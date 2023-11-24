Audi TT Üretimi Sonlandı

Audi, sevilen spor modeli için üretimleri durduracağını açıkladı. Son Audi TT, geçtiğimiz günlerde Macaristan'daki üretim hattından çıktı ve ikonik spor otomobilin 25 yıllık serüveni sona erdi. İlk üretimler 1998 yılında başlamıştı.

Son Audi TT modeli üretim hattından indirildi

Audi TT, yıllardır hem zarif bir tasarım hem de güçlü bir motor arayanlara hitap ediyordu. Aracın şık iç planı farklı tarzda sürücüleri yakalamayı başardı. Yıllar içinde üç nesil geliştirildi, ancak tüm üretim ömrü boyunca Volkswagen Golf ve Audi A3 ile aynı platforma dayalı kaldı.

İlk kez 1998 yılında başlayan üretimlerin üzerinden 25 yıl geçti. Bu süreçte 662 bin 762 adet TT coupe ve cabrio üretildiği ifade edildi. Üretilen son araç ise Audi S3'ün 2.0 litrelik turboşarjlı dört silindir motorunu içeren TTS sürümü oldu.

123123123123

Bu motor, 210kW güç ve 380Nm tork üretiyor. Quattro dört tekerlekten çekiş ile birleştirildiğinde ise benzersiz bir performans yakalıyor.

Yeni TT modelleri, piyasadan çekilmeden önce, önümüzdeki yıldan itibaren özel sürümüyle birlikte çeşitli showroomlarda yerini alacak. Bu modelin ülkemize gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor. Şu anda Avrupa'da başlangıç fiyatı ise 55 bin euro civarında.

Küresel satışların düşmesi ve Audi'nin odağının elektrikli araçlara kaymasıyla birlikte TT'nin yerini yeni bir model almayacak. Yirmi yılı aşkın süredir iki kapılı aracı üreten şirket, sedan ve SUV modellerine yönelmeyi planlıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.