Audi Formula 1 için Sauber ile anlaştı

Audi, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'na katılımı yolundaki bir sonraki adımını attı. Sauber'i stratejik ortak seçen Audi, Sauber Grubu'nda hisse satın almayı da planlıyor.

Formula 1'in İsviçre merkezli tecrübeli takımı Sauber, Audi tarafından geliştirilen güç ünitelerini kullanarak 2026'dan itibaren Audi Fabrika Takımı olarak rekabet edecek.

Yarışacak araç Sauber tarafından Hinwil'de (İsviçre) geliştirilecek ve üretilecek. Sauber ortaklıkta ayrıca yarış operasyonlarının planlanmasından ve yürütülmesinden de sorumlu olacak.

Audi CEO'su Markus Duesmann & AUDI AG Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann

Audi'nin Formula 1'de yer alacakları projelerinde deneyimli ve yetkin bir ortak kazandıkları için mutlu olduklarını belirten AUDI AG Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann, "Sauber Group'u son teknoloji ürünü tesisi ve deneyimli ekibini önceki işbirliklerinden zaten tanıyoruz. Audi Sport, Le Mans döneminde ve DTM için Class 1 aracının geliştirilmesi sırasında, Sauber Group'un Hinwil'deki yüksek teknolojili tesislerini kullanmıştı. Birlikte güçlü bir ekip oluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.

Audi'nin Sauber Grubu için en iyi ortak olduğunu söyleyen Sauber Holding Yönetim Kurulu Başkanı Finn Rausing ise "Her iki şirketin de aynı değerleri ve vizyonu paylaştığı açık. Güçlü ve başarılı bir işbirliğiyle ortak hedeflerimize ulaşmak için sabırsızlanıyoruz." diye konuştu.

Çalışmalar ve Neuburg tesisinin genişletilmesi tüm hızıyla devam ediyor

Audi'nin Forlua 1'de yarışacağı güç ünitesinin geliştirilmesi çalışmaları, Audi'nin Neuburg an der Donau'da özel olarak kurulmuş Audi Formula Racing GmbH tesisinde, 120'den fazla çalışanla tüm hızıyla devam ediyor.

Markanın, 2026 sezonundaki ilk yarışa kadar olan çalışma takvimi de son derece iddialı: Neuburg tesisinin personel, bina ve teknik altyapı açısından genişletilmesi çalışmalarının 2023'te tamamlanması hedefleniyor. Test sürüşlerinin de 2025 yılında başlaması planlanıyor.

Bilindiği üzere Formula 1, 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle sürdürülebilirlik yolunda büyük bir adım atıyor. Bu, Audi'nin şampiyonaya girme kararı almasındaki en önemli etken oldu. Kullanılacak elektrik gücünün oranı önemli ölçüde artacağından, güç üniteleri bugünkünden daha verimli olacak.