Audi Formula 1'e sanal dünya ile başladı

Audi'nin 2026'nın başlarında Formula 1'deki mücadelesi beklenirken, marka şimdiden resmi EA SPORTS F1'in bir parçası Codemasters'ın F1 22 yarış oyununda yerini aldı.

Ağustos ayının sonunda Spa-Francorchamps'ta düzenlenen Belçika Grand Prix'si sırasında Formula 1'e gireceğini duyuran Audi, özel bir Audi F1 showcar aracın tanıtımını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.

EA SPORTS ve Codemasters şimdi tam olarak bu aracı mükemmel ayrıntılarla dijital olarak yeniden yarattı ve en son oyun içi güncellemeyle F1 22 video oyununa entegre etti.

Bu özel aracın çarpıcı tasarımı ve Audi'ye özgü motor sporları renkleriyle ilk yarıştan üç yıl önce Formula 1'in resmi simülasyonunun bir parçası olması, F1 tutkunları arasında da heyecan yarattı.

Konsol ve PC platformlarda spor oyunlarının önde gelen geliştiricisi olarak kabul edilen EA SPORTS tarafından geliştirilen F1 22, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın resmi video oyununun PlayStation, Xbox ve PC için mevcut olan en son sürümü ve ayrıca PC'ler için de VR imkanım sunuyor. Mevcut tüm takımlar, sürücüler ve parkurlar oyuna dahil. Audi'nin show car'ı, 7 Aralık'tan itibaren oyunculara sunulan Podium Pass Series 4 VIP seviyesinin bir parçası.

Gerçek dünyada Audi, 2026 sezonundan itibaren FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda İsviçreli Sauber ile işbirliği içinde kendi fabrika takımı adına yarışacak . İlk testlerin 2025 yılında yapılması planlanıyor. Audi, Neuburg an der Donau tesisinde 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni Formula 1 düzenlemeleri için kendi güç ünitesini geliştiriyor ve sürdürülebilirlik yolunda büyük bir adım atıyor. Elektrik gücü oranı önemli ölçüde artacağı ve AB standartlarına göre CO2 nötr sentetik yakıt kullanılacağı için güç üniteleri bugünkünden daha verimli olacak.