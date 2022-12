Audi Dakar Rallisi'nde podyum hedefliyor

Audi, yılbaşı gecesi start alacak Dakar Rallisi'nde podyum hedefliyor.

Bu yıl ikinci kez RS Q e-tron araçlarla yarışacak olan Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger ve Carlos Sainz/Lucas Cruz'dan oluşan takım, biri giriş olmak üzere 15 etap sonunda podyum zaferi elde etmek istiyor.

Suudi Arabistan'daki yarış rotasının yüzde yetmişi ekipler için yeni. Rotayı sportif anlamda çok daha zorlu hale getiren ASO organizatörleri Kızıldeniz ile Basra Körfezi arasındaki etapları uzattı. 'The Empty Quarter – Kum Çölü'ndeki yüksek kum tepeleri de ekipleri oldukça zorlayacak.

Gergin ve heyecanlı bir bekleyiş içinde olduklarını belirten Audi Motor Sporları Başkanı Rolf Michl, "Ama aynı zamanda ralli için de tamamen hazır hissediyoruz. Aracımız artık çok daha güvenli. Birinci nesil RS Q e-tron ile karşılaştırıldığında önemli iyileştirmeler yapıldı. Süreçlerimiz de çok daha iyi test ediliyor. Hedefimiz bu yıl ilk podyumumuzu görmek. Olabildiğince kapsamlı bir şekilde hazırlandık, ancak tüm dış etkenler tahmin edilemez olmaya devam ediyor. Bu etkenleri Dakar'daki yarışa kadar deneyimleme şansımız bulunmuyor." dedi.

Elektrikli tahriki, enerji dönüştürücüsü ve yüksek voltajlı bataryasıyla yenilikçi RS Q e-tron bu ay içinde Race Tech dergisi tarafından bir uzmanlar paneli tarafından "The Racecar Powertrain of the Year" ödülünü de kazandı.

