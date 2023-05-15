Audi 2023 OMR Festivalinde kişisel alana odaklandı

Avrupa’nın en büyük dijital pazarlama ve teknoloji etkinliği olarak kabul edilen Online Marketing Rockstars-OMR Festivali, Audi’nin ana sponsorluğunda düzenlendi.

Avrupa'nın en büyük dijital pazarlama ve teknoloji etkinliği olarak kabul edilen Online Marketing Rockstars-OMR Festivali, Audi'nin ana sponsorluğunda düzenlendi.

OMR 2023'teki standını ilerici bir mimari ve premium ambiyansla hazırlayan Audi, markayı ve teknolojisini tanımak ve geleceğin sürüş deneyimini keşfetmek isteyen ziyaretçilere, standın interaktif dijital unsurlarıyla eğlenceli bir fırsat sundu.

Festivalin açılışında konuşan AUDI AG Dijital Deneyim ve İşletme Başkanı Giorgio Delucchi "Tasarım ve Dijital- Audi dönüşümü nasıl yönlendiriyor"; AUDI AG Dış Tasarım Başkanı Stephan Fahr-Becker da " Audi Tasarımına İçgörü: Estetik Zeka" konularında konuştular. Audi festivalde, hali hazırda stratejik olarak odaklandığı dijital, performans, tasarım ve sürdürülebilirlik konularının da dahil olduğu birçok alanda deneyimler sundu.

Müşterileri yeni deneyimlerle şaşırtmaya devam etmeyi amaçladıklarını belirten AUDI AG Almanya Pazarlama Müdürü Linda Kurz "Bu nedenle fuar standımızı ilk kez bir show aracı olmadan, sürüş biçimleri veya modellerden bağımsız olarak tasarladık. İnsanlara, onların duygularına ve deneyimlerine odaklanmak asıl amacımız oldu." dedi.

Audi'nin, insan merkezli bir yaklaşım benimseyerek, konsept otomobillerinin geliştirilmesinde daha önceki otomobil tasarımı geleneklerini yıktığı Sphere konsept otomobilleri festivaldeki ilham kaynağını oluşturdu. Doğada veya şehirde maceraya her zaman hazır olan bu modeller, hem içinde hem de dışında bir farklılaşma ustası. Yenilikçi işletim konsepti, bilgi, içerik ve etkileşimli unsurları yüzeylere ve otomobilin içindeki alanlara yansıtarak fiziksel ve sanal dünyaları ("karma gerçeklik") harmanlıyor.

Geçmişte otomobiller teknolojik bir bakış açısıyla düşünülürdü. Bu yönelim otomobilin yönünü belirler ve görünüme, özelliklere, iç mekana ve hatta yolcuların oturma pozisyona kadar birçok alana belirleyici olurdu. Şimdi bunu tersine çeviren Audi, Personal Sphere'in vaat ettiği geleceğin iç mekan deneyimini fuar standında hayata geçirdi. Geleceğin Audi'sinde odak noktası birey olarak insan. OMR Festivali'ndeki stand sloganı olan "Kendi alanınıza adım atın"a sadık kalan Audi, otomobili birey etrafında; içten dışa sistematik olarak tasarlanmış interaktif bir "Kişisel Küre" olarak geliştiriyor.

Geleceğin Audi'si, kusursuz ve özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi yaratmak için çekici bir tasarım, yüksek kaliteli malzemeler ve dijital unsurları bir araya getiriyor. Kullanıcının bakış açısıyla geliştirilen modeller, akıllı, sezgisel ve kişisel bir deneyim sunuyor. Audi, OMR Festivali'ndeki etkileşimli alanıyla, dijital teknolojiyle etkileşim kurarken veri güvenliği bir yana, bireyin duyuları ve duygularının oynadığı önemli role odaklandı.

Geleceğin Audi'si, kusursuz ve kişiselleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi yaratmak için çekici bir tasarım, yüksek kaliteli malzemeler ve dijital unsurları bir araya getiriyor. Kullanıcı perspektifinden geliştirilen otomobiller akıllı, sezgisel ve kişisel bir deneyim sunuyor. Audi, OMR Festivali'ndeki interaktif alanıyla, dijital teknolojiyle etkileşime girerken veri güvenliğinin yanı sıra bireyin duyularının ve duygularının oynadığı önemli role odaklandı.

Audi urbansphere konseptinin geliştirilmesinde olduğu gibi, ortak yaratımı ön plana alarak ve gerektiğinde teknolojiyi kullanıma sunarak, otomobilin içini insanlar ve marka arasında önemli bir arayüze dönüştürüyor.??Bütünsel ekosistem kişisel alanı otomobilin ötesine taşıyor

Dijitalleşme ve bağlanabilirlik, otomobil içinde ve çevresinde etkileşim için tamamen yeni fırsatlar yaratıyor. Müşteri temas noktalarının sayısı katlanarak artıyor. Audi, dijital bağlantılı dünyasının anahtarı myAudi uygulamasıyla, bütünsel ekosisteminde müşterilerine her zaman, her yerde entegre bir kullanıcı deneyimi sunmak için temas noktalarından yararlanıyor.

Kullanıcılar bu ekosistemin pek çok yönünü festivalde deneyimleyebildi. Örneğin Audi, müşterilerin araç satın alındıktan sonra bile araç fonksiyonlarının konfigürasyonunu kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Ayrıca Audi Live Consultations gibi sanal hizmetlerle dijitalleştirilmiş satış süreci ve yeni ve kullanılmış araçların çevrimiçi olarak rezerve edilmesine yönelik bir sistem de mevcut. Audi gelecekte dijital ekosistemine daha da fazla unsur eklemeyi planlıyor.

Benzersiz deneyimler ve yeni hizmetler için ön koşul güven

Günümüzde, verilerin üretilmesi ve akıllıca analiz edilmesi özelleştirilmiş hizmetlerin ve ayarların sağlanmasına olanak tanır. Ancak verilerini paylaşmaya istekli olan kullanıcılar kişiselleştirilmiş hizmetlerin katma değerinden en iyi şekilde yararlanabilir. Fuar standında ve bugünün ve yarının otomobillerinde bulunan benzersiz dijital deneyimler için güvenin ne denli olduğu da gösterildi. Audi, mümkün olan en şeffaf, en üst düzeyde güvenlik sunan gizlilik konseptiyle ilgili bilgiler de verdi. Audi'nin insanların verilerini kullanırken bir dizi kişisel tercihi dikkate almasını sağlayan yaklaşımı, ziyaretçiler tarafından deneyimlenebildi.

OMR x Audi: Uzun soluklu bir ortaklık

İlki 2011 yılında düzenlenen OMR Festivali her yıl büyüdü ve geçtiğimiz yıl 70 binden fazla ziyaretçiye ulaştı. Altı sahnede 800'den fazla konuşmacı, workshoplar ve yan etkinlikler, binden fazla katılımcının yer aldığı sergi alanı ve benzersiz atmosferiyle OMR, sektörün en önemli organizasyonu olarak görülüyor.

>