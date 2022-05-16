ATV YouTube kanalı neden kapatıldı? ATV YouTube kanalı kapandı mı? ATV YouTube kanalı açıldı mı? - Haberler

ATV yayınlarını Youtube'dan takip etmek isteyenler Youtube üzerinden yayınları açarak takip ediyorlardı. Bugün ATV Youtube hesabını açanlar hesabın kapalı olduğunu gördü. Peki, ATV Youtube neden kapatıldı? ATV Youtube kapandı mı? ATV Youtube kanalı açıldı mı?

ATV YOUTUBE KANALI NEDEN KAPATILDI?

ATV'nin YouTube kanalı topluluk kurallarını ihlal ettiği için kapatılmıştı.

ATV YOUTUBE KANALI AÇILACAK MI?

ATV Youtube kanalı yaklaşık 1 saat önce tekrar açıldı ve güncel video paylaşımı ATV YouTube kanalında devam ediyor.

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