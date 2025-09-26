ATV yayın akışı? 26 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayın akışını yakından takip ederek favori programlarını kaçırmamak için araştırmalarda bulunuyor. Popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve güncel haberler yoğun ilgi görüyor. "Bugün ATV'de hangi programlar yayınlanıyor?" sorusu, izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yayın akışına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

26 EYLÜL 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI!

07:00 — Kahvaltı Haberleri

08:30 — Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert — CANLI

13:00 — ATV Gün Ortası

14:00 — Gözleri Karadeniz – 4. Bölüm

16:00 — Esra Erol'da

19:00 — ATV Ana Haber

20:00 — Aşk ve Gözyaşı – 2. Bölüm

23:20 — Aşk ve Gözyaşı – 2. Bölüm (Tekrar)

02:00 — Aşk ve Gözyaşı – 2. Bölüm (Gece Tekrarı)

04:30 — Kardeşlerim (Tekrar)

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.