ATV yayın akışı? 20 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV ekranlarını takip eden izleyiciler, gün içinde yayınlanacak programları merakla araştırıyor. Sevilen dizilerden eğlenceli yarışmalara, özel içeriklerden güncel haber bültenlerine kadar birçok yapım, izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Bugün ATV'de ne var?" sorusu ise günün en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında ilgiyle takip edilen uzun soluklu programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, akşam saatlerinde ekranlara taşıdığı güçlü ve sürükleyici dizilerle dikkat çekiyor. Gün boyu sunduğu çeşitli içeriklerle her yaş grubundan ve her zevkten izleyiciye hitap etmeyi sürdürüyor.

05:30 Ateş Kuşları

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Aşk ve Gözyaşı

12:45 Gözleri Karadeniz

16:30 Aşk ve Gözyaşı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.