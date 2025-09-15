ATV yayın akışı? 15 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca ekranda olacak programları öğrenmek için araştırma yapıyor. Sevilen diziler, güncel haberler, eğlenceli yarışmalar ve özel içerikler, televizyon keyfini kaçırmak istemeyenlerin dikkatini çekiyor. "Bugün ATV'de hangi programlar var?" sorusu, favori yapımlarını takip etmek isteyenler tarafından sıkça soruluyor. ATV'nin güncel yayın akışıyla ilgili tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında ilgi gören uzun soluklu programlarıyla geniş izleyici kitlesine ulaşırken, akşam saatlerinde ise etkileyici ve duygusal dizilerle seyircilerin beğenisini kazanıyor. Kanal, gün boyu sunduğu çeşitli içeriklerle farklı zevklere hitap ederek sadık bir takipçi kitlesi oluşturuyor.

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Hızlı ve Öfkeli 8 / Yabancı Sinema

22:45 - Gözleri Karadeniz

01:30 - Can Borcu

04:00 - Kardeşlerim

ATV CANLI İZLEME LİNKİ!

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşini kaybettikten sonra kızı Doğa ile zorlu günler yaşamaya başlar. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik dönemiyle beraber artan öfke patlamalarıyla Mehmet'i zor durumda bırakır. İkili arasındaki çatışma, Doğa'nın intihar girişimiyle doruğa ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde sarsılır. Handan, kocasının kendisini aldatıyor olabileceği kuşkularıyla boğuşur. Her ne kadar bu düşünceleri uzak tutmaya çalışsa da, aldığı bir telefonla hayatı tamamen değişir.

Kızını kurtarmak için mücadele eden Mehmet ile eşini yakalamak isteyen Handan'ın yolları, beklenmedik ve dramatik bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının akışı tamamen değişir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında mücadele eden Azil, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir yüzleşme yaşar ve kalbini derinden sarsan, ulaşılması zor bir aşka adım atar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle örülü bu dünyada Azil'in savaşı yalnızca güç kazanmakla kalmayıp, vicdanıyla da yüzleştiği zorlu bir sınava dönüşür. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş yaparken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından yazıldı.