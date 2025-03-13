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ATV YAYIN AKIŞI 13 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?

ATV YAYIN AKIŞI 13 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?
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Haberler
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13 Mart 2025 Perşembe günü, televizyon ekranlarında izleyicileri zengin bir içerik yelpazesi bekliyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün ATV kanalında hangi programlar ve diziler var? İşte, ATV'nin güncel yayın akışı listesi ve detaylar…

13 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle ATV kanalında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görüyor. Peki, bugün ATV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, ATV'nin 13 Mart 2025 Perşembe günü gününe ait güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI (13 MART)

ATV'nin 13 Mart 2025 Perşembe gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte, ATV 13 Mart 2025 yayın akışı:

06:30 – Zembilli?

08:00 – Kahvaltı Haberleri?

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert?

13:00 – ATV Gün Ortası?

14:00 – Mutfak Bahane?

16:00 – Esra Erol'da?

ATV YAYIN AKIŞI 13 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?ATV YAYIN AKIŞI 13 MART

18:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar?

19:30 – ATV Ana Haber?

20:00 – Başka Bir Gün (7. bölüm)?

00:20 – Zembilli (10. bölüm)?

03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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